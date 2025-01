Felvételek: nagyon betaláltak az ukrán drónok, hatalmas lángokkal ég az acetongyár a Leningrádi területen

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán összesen 40 ukrán drónt semmisítettek meg: 16-ot a Rosztovi, négyet a Kurszki, négyet a Voronyezsi, hármat a Brjanszki, kettőt a Kubani, egyet a Belgorodi terület fölött, további tízet pedig az Azovi-tengernél.

A Szentpétervár körüli Leningrádi területen található Gacsinában egy acetongyártó üzem gyulladt ki, feltehetően ukrán dróntámadás következtében.

A rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint 1900 négyzetméteres területen égnek a lángok, de sérültek nincsenek.

