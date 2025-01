Háborús fáradtság, csalódottság, tanácstalanság: zúgolódnak az elnök emberei, lépéskényszerbe kerülhet Putyin

A Meduza beszélt két forrással az elnöki adminisztrációból, egy kormányzati, illetve egy kormányközeli forrással, két Duma-képviselővel, egy szenátorral, valamint három magas rangú régiós hivatalnokkal.

A kormányzati forrás a lapnak azt mondta:

A fő érzelem a csalódás. Azt vártuk, hogy a háború véget ér, hogy a harcok véget érnek. A fáradtság volt a fő érzés hosszú ideig. Már a várakozásba is belefáradtunk. Olyan érzés, mintha napról napra mélyebbre és mélyebbre kerülnénk. Azt is vártuk, hogy a békéért cserébe feloldják a szankciókat. Most pedig egyre nagyobb fájdalmat okoznak.

A Meduza forrásai szerint az orosz gazdaság állapota 2024 végére feszültségforrássá vált. Nagyvállalatok már nyíltan beszélnek arról, hogy elégedetlenek a jegybank magas irányadó kamatával. Egy forrás szerint egyelőre a vállalatok többsége túléli, de nagyrészt a távozó nyugati cégek és a gyengébb vállalatok eszközeinek kannibalizálása révén, amely viszont nem tarthat örökké.

A források egyetértenek abban, hogy az augusztusi kurszki ukrán betörés meghiúsította a gyors béke és a nyugati szankciók megszüntetésének reményét.

Az elnök szeret küzdeni, ez izgalmas számára. Miért állna meg félúton, ha a végsőkig tudja szorítani őket?

– mondta egy a Putyin-kormányzathoz közel álló forrás. Hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz elit (elsősorban a magas rangú biztonsági tisztviselők) közül néhány „hazafi” elégedetlen az elnök megközelítésével.

Amit kapnak, az nem elég. Teljes mozgósítást akarnak, teljes háborús készültséget, és ez nem történik meg

– mondta a forrás.

A források szerint bár Donald Trump győzelme megcsillantotta a reményt, hogy hamarabb vége lehet a háborúnak, de mostanra erősen visszaesett a korábbi lelkesedés.

Ugyanakkor két, a Putyin belpolitikai csapatához közel álló forrás szerint a „háborús fáradtság” ellenére a konfliktus 2025-ben történő befejezése „potenciális válságot” jelenthet az elnöki adminisztráció tisztviselői számára.

Hogy nyersen fogalmazzak, jelenleg világos, hogy mi körül forog minden. Ha a különleges katonai művelet véget ér, mi következik utána? El kellene mondani az embereknek, hogy mi fog történni holnap, miért nehéz most, mikor lesz könnyebb, és hogyan. És senki sem tudja a választ

– magyarázta az egyik forrás.

