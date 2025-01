Nagy a baj Los Angelesben: súlyos felvételek érkeztek, már 10-en haltak meg a tűzvészben

A Kenneth-tűz 50 hektárnyi - körülbelül 25 futballpályának megfelelő - területet borít be, és 0%-ban el van zárva, ami azt jelenti, hogy

a tűzoltók nem tartják ellenőrzésük alatt.

Evakuálási parancsot és figyelmeztetést adtak ki a San Fernando völgyben található West Hills területének közelében, ahol sok lakóház található.

A lángok kevesebb mint két mérföldre gyulladtak ki attól a középsikolától, ahol az emberek a tűz elől Palisadesben húzódnak meg.

A két tűz körülbelül 10 mérföldre van egymástól.

A separate fire has erupted in California. This one is in Hollywood Hills area. LAPD has issued a mandatory evacuation for Laurel Canyon Blvd (west) to Mulholland Dr (north) to 101 Freeway (east) down to Hollywood Blvd (south). pic.twitter.com/sbKERxjU3V