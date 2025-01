Csúnyán elárulta szövetségesét Putyin? Vallott a diktátor korábbi tanácsadója

Kamel Szakr, aki korábban Aszad mellett dolgozott, azt állítja, hogy Putyin "átverhette" Aszadot, a diktátor Szíria élén töltött utolsó napjaiban.

Szakr elmondása szerint Aszad még novemberben Moszkvába látogatott, amikor a felkelők már elfoglalták Aleppó nagy részét,

a tervezett találkozó a két vezető között azonban elmaradt.

Bassár el-Aszad kérése Putyinhoz az volt, hogy személyesen intézze a támogatáshoz vagy a szíriai ellenzék előrenyomulásának megállításához szükséges biztonságos légi szállítást

- mondta Szakr.

A volt tanácsadó szerint Putyin nem reagált Aszad egyetlen hívására sem a főváros lázadók általi elfoglalását megelőző kedden és csütörtökön.

A Newsweek szerint ez arra utalhat, hogy az orosz elnök előre láthatta a rezsim bukását, és már nem volt érdekelt a szoros kapcsolatok fenntartásában Szíriával vagy annak korábbi vezetőjével.

Nem kaptunk semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy folytassuk az iráni repülőgépek a Hmeimim bázisra történő áthelyezését, [vagy] hogy az iraki légtéren keresztül repüljenek a bázison való leszálláshoz. A kérdést továbbították Moszkvába, de nem érkezett válasz

- fogalmazott Szakr.

Amikor megkérdezték tőle, hogy ez „Putyin trükkje” volt-e, Kamel Szakr úgy reagált, hogy

nincs más magyarázat.

Hasszán I. Hasszán szíriai-amerikai újságíró az X-en azt írta:

Aszad akkor vette észre, hogy bajban van, amikor Putyin keddtől csütörtökig (három nappal a Szíriából való távozása előtt) nem vette fel a hívásait. Egy alkalommal Aszadnak azt mondták, hogy Putyin éppen utazik (Fehéroroszországban), és nem tudja felvenni a hívást.

