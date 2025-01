Kritikus helyen feledkeztek meg az orosz csapatokról: váratlan helyen lendültek támadásba Putyin katonái

Harkiv régió északi részében mind az ukrán, mind az orosz fél sokáig az Oszkil folyó jelentette természetes akadályt tekintette a front vonalának.

November legvégén az orosz csapatok váratlanul partraszálltak az Oszkil folyó jobb (nyugati) partján, majd néhány nap alatt jelentős mértékben kiszélesítették a létrehozott hídfőt. Az orosz támadás egy 2022 szeptembere óta fennálló állapotot lendített ki addigi stabil helyzetéből.

A támadás üteme néhány napig kitartott – amit segíthetett a szektor gyenge védelmi előkészítése, és a meglepetés ereje – ezt követően azonban az ukrán vezérkar állítása szerint a folyóba szorították az orosz csapatokat.

Videófelvételek alapján az ukrán erők valóban visszafoglalták Novomlinszk területét, ugyanakkor az ettől kicsivel délebbre található Dvoricsna-hídfő állapota nem változott.

A legfrissebb jelentések szerint az orosz erők kihasználták a lehetőséget, és bő egy hónappal később újabb támadást indítottak.

Eventually Russian Dvorichna bridgehead will be deep enough to accept armor. pic.twitter.com/jD40FIDAcR