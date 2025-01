Magyarországra jöhet Putyin és Trump, újabb területek kerültek orosz kézre - Háborús híreink vasárnap

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, az Ukrajnát támogató országok csütörtöki ramsteini találkozóján újabb 2 milliárd dollárnyi katonai támogatásról született megegyezés. Donald Trump megválasztott amerikai elnök visszakozni látszik korábbi ígéretéből, hogy 24 órán belül véget vet az ukrajnai háborúnak: most már hat hónapos időtávról beszél. Trump csütörtökön Mar-a-Lago-i rezidenciáján elmondta, Vlagyimir Putyin találkozni szeretne vele, és már folyamatban van a találkozó előkészítése. Az ukrán külügyminisztérium odaszólt Szlovákiának, miután az ukrán tranzit leállítására panaszkodtak. Eközben áll a bál a Balti-tengeren az orosz árnyékflotta miatt, amely miatt már több ország is lépéseket tett és NATO-flotta is akcióba lép.