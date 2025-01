Egy fontos technológiai újítás nyit új korszakot az ukrajnai háborúban: előnyben az oroszok

A Newsweek elemzése szerint Oroszország az utóbbi időben átütő sikereket ért el a száloptikás drónok gyártásában, ezzel pedig az orosz-ukrán háború is új szakaszába lépett.

Jevgenyij Tkacsenko ukrán alezredes adott interjút az ukrajnai háborúval kapcsolatban, különös tekintettel a harcok közben megjelenő újításokról. Kiemelte, hogy az oroszok is jelentősen növelték az erejüket:

Az ellenség tovább növeli képességeit a száloptikán keresztül történő drónvezérlési technológiák alkalmazása terén, ezért rendkívül szükséges kiegyenlíteni előnyeit

– mondta. Hozzátette, hogy az Ukrajnában dúló háború kétségkívül a drónok harctéri alkalmazásában hozott rengeteg újítást, akár a támadást, akár az elektronikus védelmi (EW) hadviselést tekintve. A száloptikás drónok megjelenése és elterjedése egy újabb fordulatot hozhat, ami beleillik az eddigi dinamikába. Az eleinte megjelenő olcsó drónokat mindkét fél tömegesen kezdte használni, erre reagálva pedig az elektronikus hadviselés fejlesztései kezdték ellepni a frontvonalakat. Mivel ez patthelyzetet eredményezett, ezért új eszközt kellett kifejleszteni, amelyik képes lehet megkerülni a védelmi infrastruktúrát, ebben pedig a száloptikás drón jelentheti az áttörést.

Az elmúlt hónapokban Kijev és Moszkva is egyre gyakrabban veti be ezeket az eszközöket, mivel a technológiai megoldásuknak köszönhetően ellenállóbbak a jelzavarási kísérletekkel szemben. Az ilyen drónok esetén az információt fényimpulzusok formájában továbbítják a nagyon vékony üvegszálakon keresztül. Az újítást először az oroszok alkalmazták éles helyzetben, de az ukránok sem maradtak le a fejlesztéssel.

Az oroszok voltak az elsők, akik száloptikás drónokat vetettek be ebben a háborúban, és 2025 elejétől kezdve széles körben használják ezt a megoldást a frontvonal különböző szakaszain. Az ukrán gyártók most igyekeznek felzárkózni a száloptikás drónok fejlesztésében

– mondta Samuel Bendett, a washingtoni székhelyű, kutatással és elemzéssel foglalkozó nonprofit szervezet, a CNA munkatársa. A legnagyobb előrelépést az jelenti, hogy az ilyen technológiával felszerelt eszközök hatótávolsága jelentősen megnőtt, akár 10 kilométerre is képesek jeleket továbbítani, de Bendett szerint nem kizárt ennek a duplája sem. Más előnyöket is biztosít a technológia: a jeleket megzavarni vagy elfogni szinte lehetetlen, miközben az adattovábbítás minősége javul. További előny, hogy a rádiójeles érzékelés lehetősége is csökken.

Oroszország jelenleg három típust használ, elsősorban a kurszki területen, az ukránok tíz különböző eszköz alkalmazását tervezik hamarosan.

A fejlesztés hátrányokkal is jár, mivel a technológia felszerelése körülbelül másfél kilós plusztömeget jelent minden egyes drón számára, amely jelentősen csökkenti a harctéri lehetőségeit. A megnövekedett súly miatt csak kisebb robbanótestet tudnak szállítani, ezzel esik a hatékony támadás lehetősége a célpontok ellen. A másik hátrány, hogy az ilyen szerkezettel felszerelt eszközök jóval drágábbak, amely az ilyen drónok egyik legfontosabb erősségét, az alacsony költségigényét rontja.

A szakértők arra számítanak, hogy a technológia 2025-ben egyre jobban elterjed, amely új korszakot hozhat el a háborúban. Az, hogy mindkét fél alkalmazni kezdte az újítást egyértelműen jelzi, hogy fontos lépésről van szó, egyben azt is, hogy ezzel

nem valószínű a harctéri helyzet radikális átalakulása.

Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images