Ezzel a kijelentéssel most valószínűleg a fél világra a frászt hozza az olajmonarchia

A szaúdi energiaügyi miniszter bejelentette, hogy az ország minden ásványkincsét hasznosítani kívánja, beleértve az urániumot is. A tervek szerint Szaúd-Arábia nemcsak kitermelné, de dúsítaná és értékesítené is az urániumot, ami jelentős lépés lenne az ország nukleáris programjában. Ez a fejlemény komoly geopolitikai következményekkel járhat a Közel-Keleten - számolt be a Reuters