Az éj leple alatt csapott le Ukrajna ATACMS-rakétája - Lángolt az ég Oroszország felett

Orosz Telegram-csatornák és háborús bloggerek arról számoltak be, hogy Ukrajna az éjszaka folyamán nagyszabású dróntámadást és amerikai gyártmányú ATACMS rakétákkal végrehajtott csapást intézett orosz területek ellen. A Shot nevű Telegram-csatorna állítása szerint az orosz erők több mint 200 ukrán drónt és öt ATACMS rakétát semmisítettek meg.

Az ellenség hatalmas, kombinált légicsapást szervezett az orosz régiók ellen

- fogalmazott a Dva Majora milblogger Telegram-csatorna.

Az orosz védelmi minisztérium, amely rendszeresen beszámol az ilyen jellegű támadásokról, egyelőre nem kommentálta az eseményeket.

Last night saw the most massive attack by Ukrainian Armed Forces on Russian territory in 2025Drones targeted Aleksin in the Tula region, as well as the Rostov, Voronezh, and Oryol regions of Russia.Restrictions were imposed at airports in Kazan, Kaluga, Saratov, Tambov, pic.twitter.com/dd4HMs3oeW