Az USA egyik legszörnyűbb katasztrófája az interneten is nyomot hagyott

A múlt hét folyamán sokkolta a világot a hír, miszerint Los Angeles sűrűn lakott területein kiterjedt tűzvész pusztít, és a hurrikán erejű széllökések miatt kifejezetten gyorsan terjedő tüzeket még mindig nem sikerült teljesen megfékezniük a helyi tűzoltóknak. Már legalább 24-en vesztették életüket a katasztrófában, több tucat embert eltűntként keresnek, továbbá több ezer lakóház is odaveszett. De vajon az internetezőket mennyire mozgatta meg a történelmi mértékű tűzvész? Cikkünkben a Google Trends adataira támaszkodva vizsgáljuk meg, hogy mit mutatnak az internetes keresések.

Több mint 100 ezer embernek kellett már elhagynia az otthonát

A mostanra Gavin Newsom kaliforniai kormányzó által az USA egyik legborzasztóbb természeti katasztrófájának nevezett tűzvész következtében több mint 100 ezer állampolgárnak kellett kötelezően elhagynia az otthonát, és még majdnem ugyanennyi ember lakhelyén van, vagy volt életben figyelmeztetés. A Los Angeles egyik előkelő negyedének számító Pacific Palisades területéről sok hollywood-i színésznek és zenésznek is el kellett hagynia a lakhelyét.

Az oltásban 10 ezer amerikai tűzoltó vesz részt, akiket múlt héten pénteken már Mexikói szakemberek is segítették.

A hét elejére a tűzvész összesen már

mintegy 38 ezer hektárnyi területet perzselt fel.

A kitelepítéssel érintett területen vasárnap estétől ismét éjszakai kijárási tilalmat vezettek be annak érdekében, hogy megelőzzék a fosztogatásokat.

Az amerikai hatóságok még mindig keresik, hogy pontosan mi okozhatta a tragédiát és honnan indult ki a súlyos tűzvész. Pacific Palisades-ban a hatóságok egy konkrét helyszínt jelöltek meg a tűz lehetséges kiindulópontjaként.

Bár az Egyesült Államokban a villámcsapás a leggyakoribb tűzforrás, ezt a lehetőséget gyorsan kizárták a nyomozók,

mivel sem Palisades körzetében, sem a Los Angeles megye keleti részén pusztító Eaton-tűz környékén nem érkezett jelentés villámlásról.

Lehetséges okként felmerült a hatóságok részéről a szándékos gyújtogatást és a közművezetékek meghibásodása is. Eddig azonban egyik tűzesetnél sem találtak bizonyítékot gyújtogatásra, és a közművezetékeket sem azonosították még okozóként.

Annak ellenére, hogy a perzselő lángok már egy hete pusztítanak, az időjárási körülmények úgy tűnik nem enyhültek számottevően. Sőt, a hatóságok friss közlései szerint a szél tovább erősödhet, így akár "robbanásszerűen is nőhet" a tűz kiterjedése.

Az emberek megrohanták az internetet a tűzvész hírére

A Los Angeles-i tűz jelenleg egyértelműen uralja az internetes kereséseket.

A Google Trends adatai szerint az Egyesült Államokban, az elmúlt egy hét felkapott témái között első helyen áll, a tűzvész mind keresési mennyiség, mind relevancia alapján.

Kép forrása: Google Trends

A katasztrófáról szóló híradások a világsajtóban is megjelentek, így nem meglepő hogy az elmúlt héten a tűzvésszel kapcsolatos keresőszavak egyértelmű kiugrást mutattak világszerte. Hogy lefedjünk a legtöbb lehetséges kifejezést, az általános ("fire") kifejezéseket és a szorosan ehhez a katasztrófához kapcsolódó ("LA fire") szavakat is megvizsgáltuk.

Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy minden megfigyelt keresőszó iránti érdeklődés emelkedést mutatott.

Kép forrása: Google Trends

Földrajzilag szemlélve, nem meglepő, hogy

a legnagyobb érdeklődést az Egyesült Államokban és a vele szomszédos Kanadában váltotta ki a katasztrófa.

Kép forrása: Google Trends

A hatóságok több tüzet is megkülönböztetnek, a Los Angeles környéki területeken. Ezen régiók közül a legerősebb médiavisszhangot a legnagyobb területet (majdnem 10 ezer hektárt) felperzselő, Palisades negyedben tomboló tűz kapta, amelyet a keresési intenzitás is jól tükröz. Az ennél kisebb, ám szintén jelentős, 400 hektáros területet érintő Kenneth-tűz január 9-én indult, és az erős szélnek köszönhetően kifejezetten gyorsan kezdett terjedni, amely megmagyarázza a keresési intenzitás erősödését is.

Kép forrása: Google Trends

A tűzvészhez kapcsolódó angol nyelvű keresési kifejezések iránti érdeklődés láthatóan a globális trendekkel együtt mozgott az Egyesült Államokban is.

Kép forrása: Google Trends

Az amerikai államok térképére pillantva jól látszik, hogy a keresési intenzitás Kaliforniában, volt a legmagasabb, de a környező államokban, Oregonban, Nevadában és Arizonában is jelentősen megmozgatta az internetezőket.

Távolodva a katasztrófa által sújtott régiótól, nem meglepő, hogy a tűz iránti érdeklődés csökken.

Kép forrása: Google Trends

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images