Elon Musk rakétái miatt kellett elhalasztani több repülőjáratot is

Az ausztrál Qantas légitársaság közlése szerint az elmúlt időszakban több dél-afrikai járatát is az utolsó pillanatban kellett elhalasztaniuk az Elon Musk által vezetett, SpaceX visszatérő űrrakétáiból származó törmelék visszahullása miatt. A légitársaság üzemeltetési központjának vezetője szerint a késések oka az, hogy gyakran kevés előzetes értesítést kapnak a légkörbe rakéták pontos helyzetéről és a visszatérésük idejéről az Indiai-óceán déli része felett - tudósított a The Guardian

Ben Holland, a Qantas üzemeltetési központjának vezetője elmagyarázta, hogy a SpaceX által kijelölt, úgynevezett visszatérési zóna, ahol a rakétafokozatok visszaereszkednek a légkörbe, az Indiai-óceán déli részén található, ami a lakott szárazföldektől való nagy távolsága miatt ideális az ilyen típusú manőverekhez.

Ez a terület azonban érinti az ausztráliai Sydney és a dél-afrikai Johannesburg közötti légi útvonalat, ami miatt a Quantas légitársaság kénytelen volt több járatát is elhalasztani.

A Qantas igyekszik minden változtatást előre beépíteni a menetrendjébe, azonban a néhány rakétaindítás időpontja olyan későn módosult, hogy számos járatot közvetlenül az indulás előtt kellett elhalasztani. Közlésük szerint a légitársaság rendszeresen kap figyelmeztetéseket, amelyek tartalmazzák a rakétafokozatok visszatérésének földrajzi koordinátáit és időpontját. Ezek az információk azonban az utolsó pillanatokban is változhatnak, ami megnehezíti a tervezést.

A Guardian információi szerint nem csak a Qantas, hanem a South African Airways járatait is érinti a SpaceX tevékenysége az Indiai-óceán térségében. A SpaceX-et megkeresték az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem érkezett válasz a vállalattól.

Az űripar és a modern technológiai szektor fellendülésével az elmúlt években sokszorosára nőtt az űrrakéta indítások száma, amelyek terén az Elon Musk által vezetett SpaceX élen jár. A megnövekedett számú indításból azonban egyre több űrszemét is keletkezik, amelyek egyfelől visszahullva a Földre akár lakott területre is becsapódhatnak, másfelől pedig Föld körüli pályán is maradhatnak, ahol a keringő szemét megnehezítheti az űrkutatást a jövőben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images