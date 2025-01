Két települést is elvesztett az ukrán hadsereg, Donald Trump döntött Ukrajna sorsáról - Híreink az ukrán frontról kedden

Pokrovszk és Mirhorad térségében két fontos autóutat is elvágtak az orosz erők: a T-0504-es útvonalat Kosztyantynivka felé és a T-0406-es főutat Mezsova felé - írja friss jelentésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW).

Az amerikai elemzők szerint az oroszok minden utánpótlási vonalat, kommunikációs összeköttetést és logisztikau útvonalat el akarnak most vágni a régióban, hogy kikényszerítsék az ukrán katonák kivonulását a városból.