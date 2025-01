Kitáncolna a Leopard 2A8-as harckocsik beszerzéséből Magyarország szomszédja, de már megvan a kiszemelt szupertank

Szlovákia elkötelezett védelmi képességeinek fokozása mellett, ami magában foglalja egy gépesített dandár létrehozását és az elöregedett harckocsipark lecserélését. Jelenleg az ország mintegy 30 elavult T-72M1 és 15 Németországtól kapott Leopard 2A4 harckocsival rendelkezik. A védelmi minisztérium célja, hogy a harckocsik számát 52-re növelje, ami összesen 104 járművet jelentene a NATO műveleti követelményeinek teljesítéséhez. Az eredeti terv több mint 100 Leopard 2A8 harckocsi beszerzését irányozta elő, azonban ennek becsült 2 milliárd eurós költsége - ami egységenként körülbelül 25 millió eurót jelent - komoly aggályokat vetett fel a program pénzügyi megvalósíthatóságával kapcsolatban.

