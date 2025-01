Megkongatták a vészharangot: Kína fenyegető árnyékában küzd egyre súlyosabb problémákkal sziget hadserege

A hongkongi lap arról számolt be, hogy a tajvani hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, miközben egyre többen választják az idő előtt leszerelést a pénzbüntetés ellenére. Ameddig 2020-ban még „mindössze” 401 fő kérte a szolgálat idő előtti befejezését, addig ez a szám 2024-ben 1565-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. A szigeten jó eséllyel az önkéntes katonákra kulcsszerep jutna egy esetleges háborúban Kína ellen.

A helyi politikusok „riasztónak” nevezik a jelenséget, Van Mej-ling, az ellenzéki Kuomintang (KMT) párt képviselője szerint ez alááshatja Tajvan védelmi képességeit, miközben Kína fokozza a katonai nyomást az indo-csendes-óceáni térségben. A kijelentését alátámasztják a védelmi minisztérium adatai: jelentősen csökkent a betöltött állások aránya a testületnél, 2020-ban még 88,57 százalékos volt, addig tavaly már csak 78,6 százalék.

A folyamatos kínai-szorosközi feszültségek miatt a közvélemény egyre inkább úgy érzékeli, hogy romlik a Tajvan és a szárazföldi Kína közötti diplomáciai és hivatalos interakciók színvonala

– közölte Van. Felszólította a hatóságokat, hogy azonnal intézkedjenek a sziget biztonsága érdekében. Az aggodalmak egyre jobba növekednek, mivel Peking az elmúlt években nagymértékben fejlesztette a hadseregét és több fenyegető hadgyakorlatot tartott a sziget körül. Kína magáénak követeli Tajvant, amely 1949 óta kvázi függetlenül működik, függetlenségét mindössze néhány kisállam ismeri el a világon. A helyzetét nehezíti, hogy a legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok sem ismeri el önálló államnak, bár Peking politikáját is ellenzik.

Külön riasztó jelenség, hogy az önkéntes állomány létszáma is csökken, 2021 végén 164 ezer fő szolgált így, addig 2024 júniusában már 153 ezernél is kevesebben.

Hasonló trendről számolnak be az akadémiai rendszerben is, ahol egyre többen döntenek úgy, hogy nem fejezik be a képzést. A védelmi minisztérium szerint a csökkenés hátterében az országot érintő demográfiai okok is megjelennek. A létszámot mindezek ellenére igyekeznek visszatölteni, különböző lazító intézkedésekkel tennék vonzóbbá a védelmi erőket a lakosság számára.

