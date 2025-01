Olyan modern rakétarendszer érkezhet Kína partjaihoz, amelytől joggal tarthatnak Pekingben

A nemrégiben nyilvánosságra hozott információk szerint Tajvan és az Egyesült Államok 10,31 milliárd új tajvani dollár (312,9 millió amerikai dollár) értékű szerződést írt alá Nemzeti Fejlett Felszíni Légvédelmi Rakétarendszerek (NASAMS) beszerzéséről. Az üzletet eredetileg októberben jelentették be, de a részleteket csak most hozták nyilvánosságra. A CNA hírügynökség beszámolója alapján a szerződést Tajvan védelmi képviselete az Egyesült Államokban és az Amerikai Tajvani Intézet írta alá. A megállapodás 2034-ig érvényes, és a tajvani légierőt jelöli meg partnerként. A NASAMS rendszereket a tajpeji Szungsan kerületben és az új-tajpeji Tamszuj kerületben tervezik telepíteni.

Taiwan's Defense Ministry today confirmed that it has signed a contract with the United States in late 2024 to purchase three NASAMS surface-to-air missile systems (SAMs) worth NT$10.3 billion ($313 million). pic.twitter.com/3NXNL4krKu