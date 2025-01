Biden búcsúzóul még bilincsbe veri Trump kezeit

Joe Biden kabinetje egy új jogi mechanizmust vezetett be, amely lehetővé teszi a Kongresszus számára, hogy megakadályozza az orosz szankciók enyhítésére irányuló kísérleteket. A cél, hogy a Moszkva háborús gépezetére nehezedő nyomás a Donald Trump vezetette új adminisztráció alatt is fennmaradjon.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerdán bejelentette, hogy mintegy 100 pénzügyi, energetikai és védelmi szektorból származó entitást vonnak be egy szankciós listára, amelynek változtatásait a Kongresszus 30 napon belül megvétózhatja – írja a Financial Times, amely szerint a Biden-adminisztráció azért vonta be a Kongresszust a döntéshozatalba, hogy megakadályozza Donald Trumpot abban, hogy ejtse a korlátozásokat.

Az érintettek között szerepel a Korporacija Takticseszkoje Rakjetnoje Vooruzsenyije állami rakétagyártó vállalat, és a Moszkvai Tőzsde is. Az intézkedések célja az orosz katonai-ipari komplexum finanszírozásának és eszközellátásának további megnehezítése.

Az új szabályozás kötelező másodlagos szankciókat is bevezet azok ellen, akik jelentős tranzakciókat segítenek elő szankcionált entitások számára.

Az európai szövetségesek is elemzik a Biden-korszak szankcióit, hogy felkészüljenek azok esetleges visszavonására Donald Trump hivatalba lépése után. A szankciók frissítése magában foglalja a kereskedelem megakadályozását olyan entitásokkal, mint például a Kirgizisztánban működő Keremet Bank, amelyet azzal vádolnak, hogy orosz oligarchák révén szankciók kijátszását segíti.

Továbbá 15 további entitást és személyt szankcionálnak, akik regionális platformokat hoztak létre Oroszországban és Kínában a szankcionált áruk cseréjére.

Címlapkép: Joe Biden elnök beszédet mond gazdasági örökségéről 2024. december 10-én, kedden a washingtoni Brookings Institute-ban. A fotó forrása: Official White House Adam Schultz

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ