Egészen szédítő számokat közölt az ukrán parancsnok: az egyik fronton tízből kilenc orosz felszerelésre lecsapnak

Az Ukrajinszka Pravda számolt be Pavlo Jurcsuk, az ukrán fegyveres erők 63. gépesített dandár parancsnokának nyilatkozatáról , amelyet a 24/7 című ukrán műsorban sugároztak.

A parancsnok elmondása szerint az ukrán csapatok a frontszakasz egyik részén komoly előnyt élveznek:

Az ellenség felszerelésének akár 80-90%-át is megsemmisítik a drónjaink és a tüzérségünk. Az ellenségnek még nem sikerült elérnie a paritást, mivel a mi erőink mind létszámban, mind a drónműveletek pontosságában előnyben vannak

– mondta Jurcsuk.

Kifejtette a műsorban, hogy az ukránok átálltak a száloptikás drónok használatára, ezzel pedig hatalmas károkat tudnak okozni az oroszok számára. Szerinte ezzel a technológiával növekszik a pontosság, javul a kommunikáció, könnyebbé válik az irányítás. A katonai vezető azt is elmondta, hogy az ő dandárjánál nincsenek problémák az ellátással, szerinte tüzérségi lőszer és drónok tekintetében megfelelő az utánpótlás. Azt viszont hozzátette, hogy létszámhiánnyal küzdenek, éppen ezért különösen óvatosak a harcok közben, igyekeznek elkerülni minden erőforrás felesleges elpazarlását.

A beszámoló azért is különleges, mivel Liman térségében állomásozó ukránok valóban az ukrajnai háború egyik legstabilabb szakaszát védik. Ezen a részen a területek hónapok óta nem változnak, az oroszok nem tudják kihasználni a számbéli fölényüket. Az is különlegesnek számít, hogy egy ukrán parancsnok nem számol be a hiányokról, a frontvonal többi részéről ez egyáltalán nem mondható el, különösen Pokrovszk környékén néznek szembe súlyos gondokkal Kijev csapatai. A parancsnok nem támasztotta alá a számokat, így érdemes azokat fenntartásokkal kezelni, bár az

a háború eleje óta egyértelmű, hogy az oroszok hatalmas veszteségeket is hajlandóak bevállalni a siker reményében.

Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images