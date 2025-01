Ukrán sufnituning drón miatt fő az oroszok feje – videón a különös eszköz

Sorra szedi le a jóval drágább és fejlettebb orosz eszközöket az interneten csak Winchester-drónként emlegetett ukrán sörétes puskás autonóm eszköz. A pusztítással nagyon megnehezíti az ellenséges erők felderítő és támadó munkáját.

Egy ukrán dróncsoport mostt közzétett videójában egy „Winchester” névre keresztelt drón látható, amely szokásos feladatát végzi: orosz drónokat semlegesít, mielőtt azok ukrán csapatokra támadhatnának.

A felvétel azonban egy szokatlan támadást is bemutat, amely során a drón egy magányos orosz katonát próbál eltalálni.

Ukrainian FPV Drone with Shotgun Mounted Destroys Over 20 Russian Mavic Drones