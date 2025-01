Viharos fogadtatást kapott Donald Trump leendő Pentagon-főnöke, de nem kell félnie

Jack Reed demokrata szenátor, a bizottság rangidős tagja a meghallgatás elején leszögezte, Pete Hegseth (címlapképünkön) szerinte nem rendelkezik

a védelmi miniszteri poszt betöltéséhez szükséges jellemmel, higgadtsággal és hozzáértéssel.

Reed arra utalt, hogy a Pentagon várható első embere nem bír magas rangú civil vagy katonai vezetői tapasztalattal, jóllehet korábban Irakban és Afganisztánban szolgált a nemzeti gárda kötelékében.

emellett Mint kiderült, 2017-ben egy nő szexuális erőszakkal vádolta meg.

A rendőrség nyomozott az ügyben, de vádemelésre nem került sor. Hegseth ezután fizetett a nőnek, hogy ne perelje be. A 44 éves riporter a meghallgatásán tagadta a nemi erőszakról szóló vádakat, és elmondása szerint teljességgel tisztázta magát.

Roger Wicker, a fegyveres erőkért felelős bizottság republikánus elnöke ezzel szemben Donald Trump politikusi felemelkedéséhez hasonlította Hegseth "szokatlan" jelölését.

A leendő védelmi miniszter "név nélküli rágalmazásnak" nevezte, hogy túlzott munkahelyi alkoholfogyasztással vádolták, bár vállalta, hogy miniszteri teendői alatt nem fog inni.

Már a kezdetektől fogva nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a médiában összehangolt lejárató kampányt szerveztek ellenünk

- vélekedett Hegseth, aki ellen demokrata szenátorok azt is felhozták, hogy állítólag felelőtlenül menedzselt két, katonai veteránokkal foglalkozó nonprofit szervezetet, és többször hűtlenséget követett el házasságai során.

Nem vagyok tökéletes ember

- felelte utóbbira Hegseth, aki talán azért kapta a legnagyobb ívet a demokrata szenátoroktól, mert tavaly novemberben azt állította,

nem kellene, hogy nők legyenek a harctéren. Ettől nem lettünk hatékonyabbak. Nem lettünk pusztítóbbak. Bonyolultabbá tette a harcot.

Kirsten Gillibrand New York-i szenátor "rosszindulatúnak" nevezte Hegseth megszólalását, ami "tiszteletlen azokkal a férfiakkal és nőkkel szemben, akik hajlandóak meghalni ezért az országért." Hegseth kijelentette, mindössze magas szintű követelményeket tervez támasztani a katonákkal szemben, de nem fog nőket kizárni bizonyos pozíciókból.

A republikánus szenátorok határozottan Hegseth védelmére keltek,

és mivel ők adják a szenátusi többséget, elegendő az ő szavazatuk a Pentagon-főnök jóváhagyásához. De a párt egysége még nem volt magától értetődő pár héttel ezelőtt, amikor

arról jelentek meg pletykák, hogy Trump másra cserélheti Hegseth-et, például ron desantis floridai kormányzóra

Az oklahomai Markwayne Mullin demokrata kollégáit kritizálta, mondván,

ti aztán tényleg nagy showműsort csináltok. [...] Képmutatás, mert hibát követett el egy ember, és ti ott ülve alkalmatlannak akarjátok nevezni.

