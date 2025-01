A legnagyobb titokban hajtottak végre műveleteket Ukrajnában az egyik legerősebb európai hatalom különleges alakulatai

A francia különleges erők titkos hadgyakorlatot tartottak 2024 végén, amelynek célja egy esetleges fehérorosz támadás elleni védekezés gyakorlása volt Ukrajnában. A több hétig tartó Perseus fedőnevű műveletben a francia haderő elit egységei vettek részt, modern technológiák és hírszerzési eszközök támogatásával. A gyakorlat egyúttal rávilágított a francia drónfejlesztés hiányosságaira is - számolt be a Kyiv Post

A francia biztonsági kérdésekkel foglalkozó Intelligence Online (IO) portál beszámolója szerint a Perseus fedőnevű titkos hadgyakorlatot 2024 végén tartották, több héten keresztül. A manőverek célja az volt, hogy felkészítsék a francia különleges erőket egy esetleges fehérorosz támadásra adott válaszlépésekre Ukrajnában. A gyakorlatot egy olyan terepen hajtották végre, amely erősen hasonlított a Kijevtől északra fekvő Dnyeper folyó földrajzához. A műveletben részt vett a teljes szárazföldi műveleti különleges erők parancsnoksága (CAST), valamint több mint 3000 kommandós, köztük az elit 13. ejtőernyős dragonyos ezred (13e RDP) tagjai.

A harci elemeket modern technológiák és hírszerzési eszközök támogatták, beleértve a CERES és CSO kémműholdakat, drónokat, jelhírszerzési és kiberhadviselési eszközöket.

A jelentések szerint ezeket taktikai környezetben, álcázott sátortáborokban vetették be. A gyakorlat egyik kulcsfontosságú eleme a drónok használata volt, amellyel Ukrajna tapasztalatait próbálták hasznosítani. A CAST vegyes drónflottát vetett be, köztük Parrot Anafi MK3 professzionális UAV-kat és kínai Mavic 3T kereskedelmi kvadrokopter drónokat. Utóbbiakat azért szerezték be, hogy pótolják a francia hadsereg állítólagos képességhiányát ezen a területen.

Az IO beszámolója rámutatott arra is, hogy a gyakorlaton nem vetettek be „First Person View” (FPV) támadó vagy mesterséges intelligenciával fejlesztett drónokat. Több francia katonai szakértő bírálta, hogy a hazai gyártók nem tudtak lépést tartani a modern UAV-k fejlesztésével. A kritikák szerint ennek oka lehet, hogy a francia fegyverzetbeszerzési hivatal (DGA) nem fogalmazott meg működési követelményt az FPV-drónokra, illetve nem határozta meg a katonai megfigyelő és egyéb rendszerek AI-alapú továbbfejlesztésének szükségességét. Ez annak ellenére történt így, hogy

a legtöbben a modern hadviseléshez létfontosságúnak tartják ezeket a technológiákat.

A Perseus hadgyakorlat időzítése egybeesett Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök találkozójával. Valószínűsíthető, hogy a párizsi vezető tájékoztatta brit kollégáját a gyakorlatról, és ismét felvetette az európai erők Ukrajnába történő telepítésének lehetőségét.

