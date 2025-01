Akkora a baj Pokrovszknál, hogy az ukránok már inkább saját maguk robbantják fel a stratégiai fontosságú objektumokat

A The New York Times jelentése szerint Ukrajnában folyamatosan romlik a helyzet, ezt jelzi az is, hogy fel kell robbantaniuk olyan bányákat is, amelyek korábban a gazdaság motorját jelentették.

Az orosz csapatok egyre jobban megközelítik Pokrovszkot a Donbasz déli részén, ezzel viszont kulcsfontosságú területeket veszít el Kijev. A korábbi beszámolók elsősorban arra koncentráltak, hogy maga a város milyen szerepet játszik az ukrajnai háborúban és az esetleges elvesztése milyen következményekkel járna katonai szempontból. Pokrovszk környékén több olyan bánya is található, amelyek korábban az ukrán gazdaság egyik legfontosabb alapkövét jelentették, most a harctéri események impulzív változása miatt mégis arra kényszerülnek a térség védői, hogy maguk semmisítsék meg az infrastruktúrát.

Az amerikai lap információi szerint a katonai döntéshozó úgy döntöttek, hogy Piszcsane városban

a stratégiai fontosságú szénbánya bejáratait felrobbantják, mivel attól tartottak, hogy annak elfoglalása esetén az oroszok titkos csapatmozgásokra tudnák használni a felszín alatti járatokat.

A detonációt az is indokolttá tette, hogy egyszerűen túlzottan veszélyessé vált a kitermelés környéke, mivel az intenzív orosz bombázások miatt esélyes volt, hogy instabillá válik a bejárat.

A kitermelés már korábban reagált a közelgő veszélyre, a bányászokat egy másik lejáratok kezdték el leereszteni a mélyművelésű földalatti járatokba, de ez az útvonal mintegy 2 órával tovább tartott az eddigieknél. Mindez azt is jelenti, hogy jelentősen csökken a szénbányászat hatékonysága. A felszínen zajló összecsapások más problémákat is okoznak a vájárok számára, mivel visszatérő gond az áramkimaradás, amely egyben a szellőzőrendszer átmeneti leállását is jelentheti. Ilyen esetekben a mélyben tartózkodó munkásokat azonnal evakuálni kellett.

Kijevnek az volt az érdeke, hogy a lehető legtovább üzemeltesse a Pokrovszk környéki bányákat, mivel az ukrán gazdaság egyik legfontosabb ágának számító acélgyártáshoz biztosították innen a szükséges szenet. A térséget védő parancsnokok közben már azzal is elkezdtek számolni, hogy hamarosan más környékbeli kitermelőegységekre is rátehetik a kezüket az oroszok, azért azoknál is robbanóanyagokat helyeztek el, hogy szükség esetén meg tudják semmisíteni azokat, valamelyest lassítva az ellenség előrenyomulását. A beszámoló szerint a Metinvest tulajdonában álló tárnáknál nem tudni, hogy a detonációk már bekövetkeztek, vagy az utolsó pillanatra hagyják az intézkedést.

A címlapkép illusztráció, egy zaporizzsjai kokszüzem látható rajta. Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images