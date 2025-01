Alaposan megsorozták az oroszok az ukrán Leopard 2A4-est a háború legforróbb szektorában

Olyan felvételek kezdtek el terjedni a közösségi médiában, amely egy ukrán Leopard 2A4-es harckocsi elleni dróntámadást mutat be. A páncélos a videón jól láthatóan az útvonal mellett áll, némileg rejtve, bár nem tettek rá álcahálót. A láthatóságát ennek ellenére is kifejezetten rontja, hogy az időjárás ködös, ezért szinte alig lehet kiszúrni. A láthatóan magára hagyott járművet ezt követően több robbanóanyaggal felszerelt drón közelíti meg, majd csapódik bele.

Russian soldiers destroyed the Leopard Tank in the village. Pokrovsk pic.twitter.com/6ISXtqWdQK