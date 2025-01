Egyszerű, de halálos: faék egyszerűségű megoldással vadásszák le a drónokat az ukrán erők a levegőben

Az ukrajnai háború egyik legnagyobb újítását a tömegesen megjelenő olcsó drónok harctéri alkalmazása jelenti, de egy egyszerű ukrán megoldás jelentősen ronthatja a hasznosságukat.

A 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdet után tömegesen kezdtek elterjedni azok a felvételek, amelyeken egyszerű, akár civilként is megvásárolható drónokat kezdenek használni a felek a harc közben. Az olcsó, tömeges bevetésre is alkalmazható eszközök sokoldalúságuk miatt gyorsan nagy népszerűségre tettek szert, mivel megfigyelési és támadási célokra is egyaránt bevethetők. Miután kifejezetten nehéz ezek ellen védekezni a kis méretük és gyors manővereik miatt, ezért az elmúlt időszak egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy miképpen tudnának hatékony megoldást kitalálni a problémára.

Az ukránok most egy nagyon egyszerű újítással próbálkoznak: egyszerűen az eszközre szereltek két sörétest és azokkal vadásznak az ellenséges drónokra.

Amennyire meglepőnek tűnik elsőre az elképzelés, éppen annyira tűnik hatékonynak a nyilvánosságra hozott felvételek alapján. A drón a levegőben elkezdi megkeresni az ellenséges eszközöket, majd közvetlen közelről tüzet nyit azokra. A védelemmel nem igazán ellátott drónok a találattól már a levegőben megsemmisülnek vagy a földre zuhannak.

Ez még ne fogja elhozni az egyszerű és tömegesen bevethető drónok korának végét, inkább csak egy újabb fogást jelenthet a védekezési arzenálban. Korábban az elektronikus jelzavarás (EW) terjedt el, viszont erre a száloptikás technológiával felszerelt drónok megjelenése lehet a válasz. Elsőként az ukránoknál jelent meg ez a megoldás, de nem lenne meglepő, ha hamarosan az orosz is ugyanilyen technológiával felszerelt „vadászokat” kezdenének el alkalmazni, mivel a háború eleje óta trend, hogy mindkét fél a másiktól veszi át az újításokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images