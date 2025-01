Fellőtték Jeff Bezos szuperrakétáját, foghatja a fejét Elon Musk

Magyar idő szerint csütörtök reggel sikeresen fellőtték a Blue Origin New Glenn nevű űrrakétáját, amely azóta elérte a Föld körüli pályát, ezzel teljesítve az első repülési tesztjét. A kilövést azért is övezte nagy figyelem, mivel a dollármilliárdos Jeff Bezos űrvállalatának 98 méter magas, visszatérő első fokozattal rendelkező hordozórakétája felveheti az űrkilövések terén gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált SpaceX-szel. Bár a Blue Origin sikernek könyvelheti el a régóta várt rakéta első tesztjét, a Glenn Stage 1 nevű gyorsító fokozatnak nem sikerült visszaereszkednie az Atlanti-óceánon található platform fedélzetére, ahová a tervek szerint landolt volna.

A New Glenn rakéta első repülési tesztjére a múlt hét folyamán került volna sor, az Elon Musk által vezetett SpaceX konkurens rakétájának, a Starshipnek a hetedik tesztjével egy napon, azonban az időjárási körülményekre hivatkozva mindkét kilövést elhalasztották. A Blue Origin rakétája végül az új időpont idején sem emelkedhetett a magasba, mivel technikai problémák léptek fel a szerkezettel kapcsolatban.

A 2016 óta készülő New Glenn rakéta azonban a Blue Origin szerint végül teljesítette a mai első repülési tesztet, miután a hordozórakéta levegőbe emelkedett a floridai Cape Canaveral indítóállomásról, majd

az első fokozat leválását követően sikeresen Föld körüli pályára állt.

A Sky News tudósítása szerint, Ariane Cornell, a Blue Origin elnökhelyettese elmondta, hogy a keringési pályára állásával

Elérték a legfontosabb, kritikus, első számú céljukat.

Bár a küldetésért még a legfőbb konkurens vállalatot vezető Elon Musk is gratulált X-bejegyzésében, egy másik fontos célt nem sikerült teljesítenie a New Glennek. A rakéta első, gyorsító fokozata, a Glenn Stage 1 nem tudott visszatérni az Atlanti-óceánon állomásozó, Jacklyn nevű hajóplatform fedélzetére.

A visszatérés azért is kulcsfontosságú a Blue Origin rakétájánál, mivel éppen az újrafelhasználhatóság az, amivel Elon Musk űrvállalata, a SpaceX igazán versenyképes tud lenni az űrkilövések tekintetében. A SpaceX Falcon 9-es, szintén újrahasználható első fázissal rendelkező rakétája jelenleg a leggyakrabban használt eszköz a technológiai ágazatok számára elengedhetetlen műholdak felbocsátására, valamint más Föld körüli pályára irányuló küldetésekre. Ezt a dominanciát törné meg a New Glenn, amely a gyártó ígéretei szerint

képes lesz felülmúlni a konkurencia megoldásait és költséghatékonyabb megoldást kínálhat.

A rakéta indításonkénti költsége megegyezik a SpaceX Falcon 9-ével, azonban a New Glenn kétszer annyi rakomány szállítására lesz képes. A SpaceX jelenleg tesztfázisban lévő szupernehéz hordozórakétája, a Starship a valaha volt legerősebb és legnagyobb űrrakétaként azonban a szakértők szerint lekörözheti a Blue Origin eszközét is.

Jelenleg nagy a verseny a magánűrvállalatok között a műholdindítások. Mivel a NASA és más űrügynökségek is egyre inkább támaszkodnak vállalatokra a küldetéseik során, akár hosszabb űrmissziókban is fontos szerep jut majd ezeknek a cégeknek. A Blue Origin célja az új rakétával, hogy a jövőben nemzetbiztonsági eszközöket és Jeff Bezos óriásvállalatának, az Amazonnak a saját internetes műholdjait szállítsa majd fel Föld körüli pályára, valamint a vállalat által tervezett űrállomás építésében is kulcsszerepet kaphat.

Címlapkép forrása: Miguel J. Rodríguez Carrillo/Getty Images