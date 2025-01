Olyan dolgot ért el egy ázsiai nagyhatalom, amely eddig csak keveseknek sikerült

Indiának csütörtökön egy tesztküldetés keretében sikerült Föld körüli pályán összekapcsolnia két műholdat, amellyel az ázsiai ország lett a negyedik, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína után, akinek sikerült egy hasonló dokkoló műveletet végrehajtania. A "történelmi" eseményként értékelt küldetés kulcsfontosságú lehet az ország holdmisszióra és űrállomásra vonatkozó tervei szempontjából.

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) csütörtökön "történelmi pillanatnak" nevezte a SpaDeX (Space Docking Experiment) nevű sikeres küldetést, amely során két kis méretű műhold találkozott, miközben azok a Föld körül keringtek.

Ezzel India lett a negyedik ország a világon, amely sikeresen végrehajtott egy föld körüli pályán történő dokkolást.

Ezt a műszaki bravúrnak számító műveletet korábban csak Oroszország, az Egyesült Államok és Kína tudta végrehajtani.

Az eseménnyel kapcsolatban Narendra Modi, India miniszterelnöke is megszólalt, aki az X (korábban Twitter) közösségi oldalon gratulált

az ISRO tudósainak és az egész űrközösségnek.

A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy ez jelentős előrelépés India elkövetkező évekre tervezett űrmissziói számára. India az elmúlt években igyekszik a legnagyobb hatalmak közé felérni az űrkutatás során. 2023-ban az indiai Csandraján-3-as leszállóegységnek a történelemben először sikerült landolnia a Hold déli pólusához közel, ahonnan azóta már adatokat is szolgáltatott a Hold geológiájával kapcsolatban.

A jelenlegi küldetés során Föld körüli pályára állított két, egyenként 220 kg tömegű kis űreszközt december 30-án indította az űrbe egy indiai PSLV-60 típusú rakéta az India keleti partvidékén lévő Szriharikota-szigeti indítóállásról. A műszaki okokból késleltetett manőver január 12-én kezdődött, miközben a két műhold óránkénti több mint 28 ezer kilométeres sebességgel, a Földtől 470 kilométeres magasságban haladt.

A SpaDeX nevű küldetés célja a két kis űreszköz találkozásához, dokkolásához és szétválasztásához szükséges technológia kifejlesztése és tesztelése volt

- közölte az ISRO. A technológiát az indiai űrügynökség a 2028-ra tervezett Csandraján-4 küldetése során használhatja fel, amely során nem csak helyben tanulmányozná a holdi kőzetetek összetételét, hanem vissza is hozná a mintákat a Földre. Bár az űrkutatásban gyakori, hogy a küldetések akár sok évet is csúsznak, India ambíciózus űrprogramjának fő céljai szerint, a távol-keleti ország 2025-re tervezi az első emberes űrrepülését, 2034-re egy űrállomást állítanának üzembe a Föld körül, 2040-ben pedig az első emberes Hold-küldetésükre is sort kerítenének.

