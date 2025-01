Valóságos fegyverkezési verseny indult a globális hatalmi rivalizálás új központjában

Az elmúlt években Kína jelentős mértékben fejlesztette a haditengerészetét, ezzel egyértelműen jelezve, hogy nagyobb befolyásra kíván szert tenni Kelet-Ázsiában. Bár a katonai járművek elsősorban a nagyhatalomtól keletre és délre található vizeken mozognak, az elmúlt években egyre több jele van annak, hogy Pekingben ennél nagyobb perspektívákban gondolkodnak. Az ősi rivális terveit nem nézik túl jó szemmel Újdelhiben, mivel szép lassan elkezdtek szivárogni a különböző „civil kutatóhajók” az Indiai-óceán felé, ami azzal fenyegeti a világ legnépesebb országát, hogy csökken a befolyása kulcsfontosságú régióban.

Great Day for India INS Surat, INS Nilgiri & INS Vagsheer Commissioned into Indian Navy today by PM Modi. INS Surat : 4 & last Destroyer of Vizag classINS Nilgiri : 1st of 7 Nilgiri Class FrigateINS Vagsheer : 6 & last of P-75 pic.twitter.com/3O2SJNjgWq