Itt az újabb fordulat Grönland ügyében: ezzel minden megváltozhat

Grönland közvetlenül, Dánia részvétele nélkül kívánja meghosszabbítani az Egyesült Államokkal kötött védelmi megállapodását

– mondta Siumut Kuno Fenker grönlandi kormánykoalíciós képviselő egy interjú során. Elmondta, hogy a sziget „de facto NATO-tagnak számít” Dánián keresztül, ezért lényegében már most is van egy védelmi megállapodásuk Washingtonnal. Hozzátette viszont, hogy ezt szeretnék átalakítani és Grönland közvetlenül az Egyesült Államokkal akar megállapodni, Koppenhága teljes kihagyásával. Szeretné továbbá, ha ezen felül Dániával is egyezségre jutnának, valamint az Európai Unióval is kétoldalú szerződések születnének meg.

Dánia nem veszi túl jó néven Donald Trump amerikai elnök szavait arról, hogy a nyugati nagyhatalom esetleg szeretné annektálni a világ legnagyobb szigetét.

A fejlemények miatt Koppenhága erőteljesebb lépéseket is fontolgat, így például felmerült, hogy egy légibázist építenének Grönland keleti részén, ahol akár F-35-ös ötödik generációs vadászgépekkel is védhetik a területet. Ezen felül növelhetik a térségben állomásoztatott katonák létszámát. A tervek nem feltétlenül újak, hiszen már 2024 közepén is szóba került a fegyveres erők jelenlétének emelése, de ez akkor még nem kapott nagyobb rivaldafényt.

A kijelentések viszont teljesen más megvilágítást kaptak azt követően, hogy Donald Trump január 20-án hivatalba lépő amerikai elnök a közelmúltba többször is arról beszélt, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. A sziget 1953-ig Dánia gyarmata volt, de azóta is a királysághoz tartozik, 2009 óta nagyfokú autonómiát élveznek, független választásokat is tarthatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio