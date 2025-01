Először beszélt nyilvánosan egy Oroszország oldalán harcoló észak-koreai katona – Itt vannak a vallomás részletei

Az ukrán erők két, Oroszország Kurszki területén harcoló észak-koreai katonát fogtak el. Az egyik hadifogoly megnyílt a vallatók előtt; a beszélgetés egy részletét most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közzétette – írja a The Kyiv Independent

Zelenszkij egy a vallomásról készült videófelvételt tette közzé X-oldalán.

A katona elmondta, hogy egy felderítő zászlóaljban teljesített szolgálatot. Ahogy minden észak-koreai férfit, őt is katonai szolgálatra hívták be hazájában, 17 éves korában. Már akkor egy felderítő hadosztályba osztották be, és ott is végezte katonai szolgálatát.

Elmondása szerint nem tudott róla, hogy Oroszországban fogják harcba küldeni, és azt sem tudta, kik ellen fog harcolni.

Még a saját anyja sem tudja, hol tartózkodik.

Utazása körülményeiről is beszámolt. Teherhajóval vitték Észak-Koreából Oroszországba, mintegy 100 másik katona társaságában, onnan vonattal folytatták útjukat.

Elmondta, nem képezték ki orosz nehézfegyverzet kezelésére, de ismer olyan észak-koreai katonákat, akiket kiképeztek.

Január 3-tól vett részt harcokban, vallomása szerint rengetegen haltak meg társai közül, de nehezen tud pontos számokat mondani.

Vallatója, azt is megkérdezte, mit tud az Észak-Koreán kívüli világról – azt felelte, „nem sokat”. Dél-Koreáról csak annyi ismerete van, hogy ott kevesebb hegy van, mint hazájában.

Címlapkép forrása: Shutterstock