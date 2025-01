Itt lehet a TikTok utódja? Nagy újításokkal rukkolt elő az egyik legnépszerűbb közösségi platform

Az Instagram az elmúlt napokban több olyan frissítést jelentett be, amelyek célja vélhetően az amerikában vasárnap óta törvényileg korlátozott TikTok felhasználóinak bevonzása a platformra. Ugyan egyes hírek szerint a ma beiktatásra kerülő Donald Trump még adhat haladékot a kínai tulajdonú közösségi média alkalmazásnak, sok korábbi TikTok felhasználó kezdett el új alternatívák után nézni a betiltás hírére. Az Instagram újításai között szerepel egy új, vertikális videók szerkesztésére használható alkalmazás, az Edits elindítása, valamint a Reels videók maximális hosszának növelése is - számolt be a CNN