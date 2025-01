Lézervezérelt „svájci bicskával” újított az orosz tüzérség: 1-2 méteres pontossággal csap oda a Krasznopol-M2

Jevgenyij Damancsev orosz katonai szakértő szerint a Krasznopol-M2 lövedéket a 2A36 Hiacint-B nehéz vontatott tarackot együtt használták a harci műveletekben. A lövedék azonban más tüzérségi rendszerekkel is kompatibilis, mint például a 2Sz5 Hiacint-Sz 152mm-es önjáró lövegekkel vagy a 2Sz43M „Malva” 8x8-as önjáró tarackokkal. A fegyverek képesek akár 35-40 kilométeres lőtávolságot biztosítanak. A Krasznopol-M2 egy 152 mm-es, lézervezérlésű tüzérségi lövedék, amelyeket elsősorban ellenséges állások, parancsnoki posztok és megerősített építmények nagy pontosságú támadására terveztek. Félig aktív lézeres célmegjelölő rendszert használ, ami lehetővé teszi, hogy a lövedék az elülső megfigyelők vagy drónok által kijelölt célpontokra irányuljon. A szakértő kiemelte a lövedék rendkívüli pontosságát:

Ez a rendszer 1-2 méteres körkörös hiba valószínűségét biztosítja, ami messze felülmúlja a hagyományos, nem irányított tüzérségi lövedékekét.

A Krasznopol-M2 nagy robbanóerejű repeszrobbanó robbanófejet hordoz, amely hatékonyan szemlegesítheti mind a személyi, mind a páncélozott célpontokat. Az orosz arzenál számos más tüzérségi platformja kompatibilis a lövedékkel, beleértve az önjáró 2Sz19 Mszta-Sz-t és vontatott megfelelőjét, a 2A65 Mszta-B-t. A precíziós irányítású lövedékek bevetése jelentős harctéri előnyt biztosít az orosz erőknek. Míg a hagyományos, nem irányított lövedékek 50-200 méteres pontossággal rendelkeznek, a Krasznopol-M2 lehetővé teszi a lőszerfogyasztás csökkentését és a nagy értékű célpont hatékonyabb, minimális járulékos károkat okozó támadását.

Video of a Russian 2S43 Malva self-propelled howitzer with roof and side screens. It looks like the gun has been modified and has borrowed from the 2A36 Giatsint-B. It is firing ZOF95 Krasnopol-M2 laser-guided artillery rounds. https://t.co/lDSYpkIq0p