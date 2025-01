Ukrán katonai szakértő: elkezdődött a vég az erődvárosban, súlyos döntést kell hozni Kijevben

Sajnos eljött az idő, hogy fontolóra vegyük az ott állomásozó csapatok kivonását. Igyekszem nem könnyelműen adni ilyen tanácsokat, de a tendencia azt sugallja, hogy fennáll a fizikai bekerítés veszélye, nem csak a műveleti – a település teljes elszigetelése

– mondta Popovics a kialakult helyzetről Velika Novoszilkánál. A város Donyeck megye középső részén fekszik, és Moszkva már régóta szemet vetett rá, már 2022-ben is megpróbálták elfoglalni. A település maradt az utolsó nagyobb település a Donbasz ezen részén, amely még nincs az oroszok kezén, de ez hamarosan megváltozhat.

A 2024 nyarától egyre lendületesebb orosz előretörések az év végére lassan elérték Velika Novoszilkát, ahol megkezdődött az átkaroló hadművelet.

A lassú, de folyamatos területi nyereségeknek köszönhetően mára szinte teljesen bekerítették a várost, ahonnan már csak egyetlen módon tudnak távozni a védők: a Mokri Jali folyón keresztül. A helyzet kétségbeejtőnek tűnik, bár a kijevi hadvezetés egyelőre inkább arról számol be, hogy több támadást is visszavertek az erőddé alakított település védői. A helyzet viszont nem könnyű, így szinte bizonyosnak tűnik, hogy már nem tudják tovább tartani az oroszok nyomását a területen. Egy esetleges rossz döntés ahhoz is vezethet, hogy teljesen bekerítik itt az ukránokat. Egyes orosz milbloggerek szerint már betörtek a városba a támadók.

Piecing together different sources, it sounds like Ukrainian forces may have withdrawn from the main part of the town, but the formations east of the Kashlahach river (circled in yellow) are stuck and surrounded. pic.twitter.com/zne8NEEToQ