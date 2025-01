Látványos videón semmisítik meg az oroszok a háború sztárfegyverét

Az orosz kommunikáció az ukrán dróntámadásokkal kapcsolatban régóta azonos sémát követ: a légvédelem minden ellenséges fegyvert lelőtt, károkat csak a törmelékek okoztak, azok is minimálisak. Ezzel szemben aránylag gyakran lehet olyan felvételeket látni, amiken lángokban álló, nem ritkán stratégiai fontosságú épületek láthatóak. A drónok lelövéséről készült videók jóval ritkábbak.

Tegnapról mára virradóan ugyanakkor legalább egy drónt biztosan eltalált az orosz légvédelem. Kijev az éjszaka folyamán Szmolenszket támadta,

itt készült a látványos videó, amin jól látszódik, amint a légvédelmi rakéta megsemmisít valamit a levegőben.

A rendelkezésre álló információk szerint az ukránok egy szmolenszki fegyvergyárat támadtak, ahol elvileg Kh-59 Ovod robotrepülőgépeket gyártanak. A közösségi médiában terjedő videókon látszódik is egy nagyobb épület, aminek lángol a tetőszerkezete, az eddig megjelent képsorok alapján azonban most valóban minimálisak voltak a károk.

According to reports, UAVs physically sanctioned an aviation plant in Smolensk an aircraft and missile manufacturer. The plant is already under EU and US sanctions and produces Kh-59 missiles. pic.twitter.com/fSq1L0suDF