Végóráit éli az ukrán erődváros, sokkoló bejelentést tett Szirszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulált Trump beiktatásához, és kijelentette, "aktív és kölcsönösen előnyös együttműködésre" számít.

Trump elnök mindig határozott, és az általa meghirdetett béke általi erő politikája lehetőséget nyújt Amerika vezető szerepének megerősítésére, illetve a hosszú távú és igazságos béke elérésére, ami a legfőbb prioritás

- közölte Zelenszkij az X-en.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.President Trump is always decisive, and the {:url}