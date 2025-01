Donald Trump embere súlyos vádakkal illette a világ legnagyobb nemzetközi szervezetét

Ha megnézzük az ENSZ-en belüli antiszemita üszkösödést, több Izraelt célzó határozat van, mint az összes ország és válság ellen együttvéve

- szögezte le Elise Stefanik. Amikor a palesztin államiságról kérdezték, azt mondta, egyetért a jobboldali izraeli miniszterekkel, akik úgy vélik, Izraelnek a Bibliából levezethető joga van Ciszjordánia egészéhez.

Donald Trump's nominee for United Nations Ambassador Elise Stefanik says she agrees with the view that