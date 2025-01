Miért fenyegethette meg Donald Trump Vlagyimir Putyint?

Donald Trump amerikai elnök kőkemény üzenetet küldött Vlagyimir Putyinnak. Az orosz gazdaság meggyengítését ígérte és további szankciókat helyezett kilátásba, ha nem ül le a tárgyalóasztalhoz az orosz elnök. Mindez azért érdekes, mert Oroszország már nem számít fontos külkereskedelmi partnernek az USA szempontjából, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy Trump stábja nagy esélyt lát arra, hogy meg tudják gyengíteni a szankciókkal szemben eddig ellenállónak bizonyuló Oroszországot.

Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy amennyiben nem hajlandó tárgyalni az ukrajnai háború befejezéséről, az Egyesült Államok jelentős szankciókat és vámokat fog kivetni Oroszországra.

Trump kijelentette, hogy bár pozitívan viszonyul Oroszországhoz, komoly gazdasági intézkedéseket foganatosít, ha nem sikerül diplomáciai úton rendezni a konfliktust. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az orosz termékekre kivetett magas vámokat és szankciókat, valamint az orosz olajtársaságok és az orosz olajat vásárló országok elleni szankciókat is, amelyek jelentős hatással lennének Moszkva gazdaságára.

Érdekesség, hogy amíg korábban Trump olyan országokat fenyegetett vámokkal, amelyek az USA fontos külkereskedelmi partnerei, addig Oroszországról ez nem mondható el. Kanada, Kína, illetve Mexikó az USA kiemelt kereskedelmi partnere, de az Egyesült Államok Oroszországból származó importja 2024 első 11 hónapjában mindössze 2,9 milliárd dollárra esett vissza a 2021-es 29,6 milliárd dollárról. Az Egyesült Államok leállította az orosz olaj importját az ukrajnai támadás megindítása után, de továbbra is importál néhány nemesfémet.

Scott Bessent, Trump pénzügyminiszter-jelöltje néhány napja nyilvánosan is támogatta a szigorúbb szankciókat, különösen az orosz olajipar ellen, és kijelentette, ha ő kerül a posztra, teljes mértékben támogatja a szankciók fokozását, hogy Oroszországot a tárgyalóasztalhoz kényszerítse.

A nemzetközi kommentárok megjegyzik, hogy az orosz gazdaság eddig ellenállónak bizonyult a szankciókkal szemben, de az infláció továbbra is magas.

Ugyanakkor Trump nem fenyegetne vámokkal és szankciókkal, ha a tanácsadói szerint nem lehetne további pénzügyi nyomást gyakorolni Oroszországra különböző eszközökkel. Erre utalt Trump is.

Oroszország gazdasága rossz állapotban van, ezért hatalmas szívességet fogok tenni Putyin elnöknek: egyezzetek meg most, és fejezzétek be ezt a nevetséges háborút - közölte Trump. Ha Putyin nem akarna megegyezni, Trumpnak arra is van terve, az elnök ugyanis fontolóra veszi fegyverek küldését Ukrajnának, és arra ösztönzi az Európai Uniót, hogy fokozza Ukrajna támogatását.

