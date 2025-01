Támadásba lendültek az orosz bombázók, Trump tárgyalni akar Putyinnal - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio 2025. január 22. 06:27

Donald Trump amerikai elnök kijelentette: bármikor kész tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és "valószínűleg" szankciókat fog kihelyezni Oroszországra, ha a Kreml nem akarja lezárni a háborút. Közben az orosz csapásmérő képesség több ukrán városra is támadást mért: tűz alá került Pokrovszk, Mikolaiv és Harkiv is. Ukrajna folytatta a korrupciós tisztogatásokat, most az ukrán haderő fő pszichológusát tartóztatták le. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.