Az összeomlás szélére sodródott egy ország Kína szomszédságában: a katonai junta egy egész várost lebombázott

Napokkal ezelőtt tűzszüneti megállapodást kötött egymással Mianmarban a kormány és az egyik lázadó csoport, a Mianmari Nemzeti Demokratikus Szövetség Hadserege (MNDAA). Az egyezség után a katonai junta légiereje a San államban bombázott le egy másik felkelők csoport kezén lévő várost – közölte a Free Asia Radio.

Súlyos légitámadás volt Mianmarban, az ország egy legfontosabb központjának számító Mandalay városától északkeletre található Nawnghkioban. A település a lázadók ellenőrzése alatt áll, a Ta’ang Nemzeti Felszabadító Hadsereg (TNLA) kezén, akik egyébként szoros szövetségesei a MNDAA-nak. Az eset nem egyedi a polgárháborúban, a rezsim korábban több alkalommal is hajtott már végre ilyen támadásokat, ám az eset most új helyzetet teremt. Najpjidó ugyanis az elmúlt időszakban sürgette a béketárgyalásokat, látszólag meg szeretett volna állapodni a felkelőkkel egy tűzszünetben. Ezt az elképzelést Kína is támogatja, mivel a keleti nagyhatalomnak számos érdekeltsége van a délkelet-ázsiai országban, itt vezet át az Övezet és Út kezdeményezés (BRI) egyik legfontosabb infrastrukturális folyosója is.

A helyi hatóságok szerint legalább két bomba robbant fel a városban, több civil halálát okozva. A beszámoló szerint ráadásul 24 órán belül ez már a második támadás volt a nemrégiben elfoglalt település ellen.

Mianmarban 2021 elején robbant ki véres polgárháború, miután a hadsereg puccsal átvette a hatalmat.

A sokszínű országban emiatt kiújultak az évtizedek óta meglévő etnikai, vallási és politikai törésvonalak, és több területen kormányellenes összecsapások törtek ki. Az ország apró darabokra zuhant, amelyet különböző frakciók irányítottak, miközben a kormányerők által ellenőrzött terület folyamatosan csökkent. 2023-ban több lázadó alakulat összefogott, hogy összehangolják a hadműveleteiket a reguláris egységek ellen, ez pedig gyakorlatilag az összeomlás szélére sodorta a kormányt. Az elmúlt időszakban Najpjidó több nagyváros felett vesztette el az ellenőrzést és jelentős katonai bázisokat kellett feladniuk. Kérdés, hogy a tűzszüneti megállapodások mennyire lehetnek tartósak, korábban több ilyen próbálkozás is összeomlott. A bombatámadások hatékonysága szintén megkérdőjelezhető, mivel ezzel kevésbé válik hitelessé a kormány békeszándéka a felkelők szemében, ráadásul más csoportokban is ellenérzéseket kelthet.

Több felkelő szervezet egyenesen úgy gondolja, hogy a békeszándék csak átverés lehet a junta részéről.

