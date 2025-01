Békemegállapodás? Megszólalt Trump: Ukrajna készen áll

A davosi Világgazdasági Fórumon Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban is több megszólalást tett. Az Egyesült Államok vezetője szerint az országnak erőfeszítéseket kell tennie az orosz-ukrán konfliktus békés rendezése érdekében, és Kínának is szerepe lehet a háború befejezésében. Egy kérdésre válaszolva kijelentette: Ukrajna kész egyezséget kötni, Oroszországon múlik, hogy jövő ilyenkorra lesz-e békemegállapodás - számolt be a BBC