Madárcsiripelés a világűrben? Meglepő felfedezést tettek a csillagászok

A kórushullámoknak nevezett plazma kitörések általában nagyobb kozmikus események során keletkeznek. Az elnevezésük abból fakad, hogy frekvenciájuk az emberi hallással megegyező tartományban van, ám mivel a világűr vákuumában terjednek, természetesen valójában nem hallhatóak.

A most észlelt hullámok

a kutatók szerint hangjelekké alakítva éles, magas hangú madárhangokhoz hasonlítanak.

Bár a jelenséget már évtizedek óta ismerik a tudósok, eddig még soha nem észlelték ilyen nagy távolságban a Földtől.

