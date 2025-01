Mi lesz a TikTokkal? Az amerikai tiltásdrámán pörög az internet

Az elmúlt időszakban a teljes Egyesült Államokban elsötétülő TikTok ügye volt a legnagyobb visszhangot keltő sztori a technológiai sajtóban. A kínai ByteDance tulajdonában álló platform betiltását még Joe Biden terjesztette elő tavaly év elején, a törvényhozás pedig kétpárti támogatással fogadta el a javaslatot. Donald Trump érkezése azonban még hozhat fordulatot a társadalmi szinten is megosztó betiltási ügyben. Cikkünkben a Google Trends segítségével megnéztük, mennyire foglalkoztatta az embereket a TikTok sorsa, valamint, hogy Trump hivatalba lépése hogyan befolyásolta az internetes érdeklődést.

Nemzetbiztonsági kockázat, vagy ártalmatlan szórakozás?

Sajnáljuk, a TikTok jelenleg nem elérhető.

Ez az üzenet fogadta szombat éjféltől kezdve a kínai ByteDance tulajdonában álló videómegosztó, a TikTok több mint 170 millió amerikai felhasználóját, miután megnyitották az alkalmazást. Azóta az alkalmazás hivatalosan közzétett üzenete szerint azonban a frissen beiktatott Trump jóvoltából már elkezdték visszaállítani a működésüket.

A világ egyik legnépszerűbb közösségimédia-alkalmazásának számító TikTokot tavaly nyilvánította Joe Biden nemzetbiztonsági kockázatnak, amelyet

az alkalmazás feltételezhetően kínai államhoz köthető hátterével indokolt.

Az általa benyújtott törvényjavaslat értelmében a ByteDance 2025. január 19-ig kapott haladékot arra, hogy egy a kormány által elfogadott új tulajdonosnak adja el azt, különben be kell fejeznie a működését az országban.

A tavaly tavasszal még kétpárti többséggel elfogadott törvény rendkívül megosztó témának bizonyult mind társadalmi, mind politikai szinten. A platformmal szemben korábban rendkívül kritikus Donald Trump, saját pártján belül is sokakkal szembe menve, a közelmúltban már a TikTok megmentését tűzte ki zászlajára. Megpróbálta arra ösztönözni a Legfelsőbb Bíróságot, hogy akadályozzák meg a betiltást, valamint azt is belengette, hogy hogy hivatalba lépését követően további haladékot ad a közösségi platformnak, és az alkalmazás amerikai ágának 50 százalékának eladásával is tovább folytathatja a működést az országban.

A hétfőn 47. elnökként beiktatott Trump egy sor másik rendelet mellett már az első napján beváltotta ígéretét és

75 napra felfüggesztette a TikTok betiltását, amíg meghatározzák a "megfelelő jövőbeli lépéseket."

Jelenleg még zajlik az egyeztetés egy esetleges eladásról, az érdeklődők között pedig szerepel az amerikai Perplexity.ai mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat, a Trump kormányban hivatali pozíciót betöltő, Tesla és X tulajdonos Elon Musk, valamint a jelenleg legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube-tartalomgyártó, James Stephen Donaldson (Mr.Beast) is.

Mire kerestek rá az internetezők a Google-ben a TikTokkal kapcsolatban?

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Ahogy fentebb kifejtettük, a TikTok potenciális betiltásáról még tavaly döntött az amerikai törvényhozás, azonban a keresési adatokat elnézve, két kisebb tavalyi megemelkedést leszámítva az elmúlt időszakban nőtt meg igazán az internetes érdeklődés a témával kapcsolatban az Egyesült Államokban.

Kép forrása: Google Trends

Jól szemlélteti, hogy mennyire volt kiemelt téma az emberek körében az egyik legelterjedtebb közösségimédia-alkalmazás leállása az USA-ban, hogy a Google Trends "Jelenleg felkapottak" oldalán az elmúlt 7 napban a "when will tiktok be back in the app store" ("mikor kerül vissza a tiktok az app store-ba") témára kerestek rá legtöbben a Google-ben, ide számolva ugyanannak a keresésnek a különböző változatait és a hozzá kapcsolódókat. A keresési mennyiséget tekintve

a 10 milliót is meghaladta a témára érkező keresések száma, amellyel a az ügy lekörözte a Trump beiktatási ceremóniájára érkező kereséseket is.

Kép forrása: Google Trends

Hiába csak egy országot érint a betiltási ügy,

világszerte is hasonló képet fest az érdeklődés változása.

Kép forrása: Google Trends

Ugyan Trump többször is világossá tette, hogy beiktatását követően "megmenti" majd a TikTokot, a beiktatása után nem volt új kiugrás tapasztalható a keresési intenzitásban. Ennélfogva feltételezhető, hogy az alkalmazás betiltásának a híre nagyobb visszhangot kapott, több emberhez elért, mint a visszaállítás, így többen érdeklődtek iránta egyszerre az interneten.

Kép forrása: Google Trends

A TikTok betiltásakor természetesen rengeteg felhasználót az is elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen alternatívák vannak, amelyeket a tiltás után is használhatnak. Az amerikai sajtót bejárta a hír, miszerint a betiltás idején különösen sokan töltötték le a Rednote nevű, szintén kínai tulajdonosi háttérrel rendelkező videómegosztó-alkalmazást.

Ez pedig az TikTok-hoz hasonló alkalmazásra érkező keresések számán is tükröződik.

Kép forrása: Google Trends

A VPN-re érkező keresések emelkedése sem véletlen.

A VPN-nel (virtual private network) rendelkező felhasználónak lehetőségük van az aktuális tartózkodási helyüktől eltérő IP-címről csatlakozni az internethez, amivel sokan úgy gondolták, hogy kikerülhető a kizárólag az USA-ra kivetett tiltó intézkedés. Ez azonban a hírek szerint nem oldja meg a problémát.

Ha a Rednote iránti érdeklődést térképen nézzük, egyértelműen látszik, hogy a világszerte Kínából és az Egyesült Államokból érdeklődnek legtöbben az alkalmazás iránt.

Kép forrása: Google Trends

A cikket a Google támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images