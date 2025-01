Veszélyben a a világ egyik legerősebb katonai hatalma: a legendás Vaskupola másolatával védenék ki a diktatúra támadását

Az állami fegyverbeszerzési ügynökség (DAPA) közleménye szerint a kormány 2028-ig összesen 479,8 milliárd wont (329 millió dollár) tervez elkölteni a projektre. Ennek keretében egy alacsony magasságú rakétavédelmi (LAMD) rendszert hoznak létre, amelynek a feladata a tüzérségi lövedékek elfogása lehet.

A program igyekszik pótolni az a hiányosságot, hogy az elmúlt időszakban a hadiipari hatalmak közé emelkedő Dél-Koreában nincs megfelelő védelem a főváros, Szöul védelmére. Az északi rezsim az elmúlt időszakban egyre nagyobb hatótávolságú rakétákat és tüzérséget mutatott be, valamint Phenjan szoros együttműködése az oroszokkal szintén eredményezheti új típusú fegyverek megjelenését a határvonal közelében. Ez a fenyegetés az ország lakosságának közel felét érinti, mivel Szöulban és a környékén él 25 millióan élnek az 51 millió fős lakosságú országban. A DAPA kiemelte, hogy elsősorban a kulcsfontosságú katonai létesítmények védelmére fejlesztik ki az eszközt.

LAMD. South Korean Iron-dome.Low Altitude Missile Defense.Israel and South Korea are somewhat share similar situations like, attacked by multiple rocket barrage.However, North Korea has far more numbers of large caliber rocket&missile(MLRS). unlike small rockets.As response, pic.twitter.com/Dz1PBmKzCt