Donald Trump keményen nekiment Volodimir Zelenszkijnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „nem egy angyal” és ő is felelőssé tehető az ukrajnai háborúért – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy Fox Newsnak adott interjúban, melyet az NBC szemlézett.

Trump arról beszélt, hogy szerinte Zelenszkijnek „nem lett volna szabad, hogy engedje, hogy ez a háború megtörténjen.”

Zelenszkij egy sokkal nagyobb, nagyobb és erősebb országgal harcol. Nem kellene ezt csinálnia, meg tudott volna velük állapodni”

- mondta Donald Trump.

Arról is beszélt, hogy fel fogja venni a kapcsolatot Észak-Koreával és megállapodást fog kötni majd Kínával is. Kritizálta emellett a megújuló energiaforrásokat is.

A napokban Oroszországot is megfenyegette Donald Trump szankciókkal, ha nem hajlandók tárgyalni Ukrajnával a konfliktus lezárásáról. A lépést az ukrán közösség üdvözölte, Oroszország viszont egyre inkább szkeptikusan reagál az elnök lépéseire. Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke egy pár órája megjelent interjúban azt mondta: folyamatosan nő az atomháború esélye, ahogy egyre intenzívebbé válik a geopolitikai rivalizáció.

Trump Zelenszkijjel kapcsolatos kijelentésére Ukrajna még nem reagált, de a napokban olyan pollok jelentek meg, melyek szerint az ukrán lakosság optimistán áll hozzá Donald Trump béketeremtési szándékaihoz. Nem ez az első eset egyébként, hogy Trump Zelenszkijt kritizálja, tavaly "a világ legjobb kalmárának" nevezte az ukrán elnököt a republikánus vezető egy kampányrendezvényen.

