Kerek perec kimondta Moszkva: ha ez megvalósul, soha nem lesz béke Ukrajnában

Ukrajna semmiképpen nem lehet a NATO tagja, ha a szövetség fölveszi soraiba az országot, Oroszország biztosan nem fog békét kötni – jelentette ki Alexander Gruskó orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ-nak.

Számunkra ez kulcsfontosságú eleme az Ukrajnával történő esetleges megállapodásnak. Ez a konfliktus egyik fő oka. Nemcsak garanciákat kérünk arra, hogy Ukrajnát soha ne engedjék be a NATO-ba, de ragaszkodni fogunk, hogy ez a szövetség alapelvévé váljon”

– mondta az orosz vezető.

Hozzátette:

Ukrajna NATO-tagsága egész biztosan meggátol majd minden békefolyamatot és bármilyen biztonsági rendszer létrehozását is.

Arra is kitért, hogy szerinte a NATO egyes tagállamai is egyetértenek ezzel az állásponttal.

Kiemelte: 2008-ban Grúziát is be akarta venni tagállamai közé a NATO, végül ennek az orosz intervenció véget vetett. Gruskó úgy látja, ahogy visszavonta a NATO ezt az ígéretet Grúzia esetén, ezt Ukrajna esetén is megtehetik, másképpen soha nem lesz fenntartható béke a régióban.

Oroszország a háború kezdete óta próbálja elérni, hogy Ukrajna ne lehessen a NATO tagja, a megtámadott ország viszont sokáig ragaszkodott ehhez. Az elmúlt hónapokban kezdett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról kommunikálni, hogy hatékony biztonsági garanciákért cserébe hajlandók lemondani a NATO-csatlakozáról.

Címlapkép forrása: Dan Bashakov/Global Images Ukraine via Getty Images