Napok óta arról szólnak a hírek, hogy az orosz hadsereg hamarosan beveheti Velika Novoszilkát. Ezzel kapcsolatban fakadt ki Julian Röpcke, német újságíró és OSINT-elemző.

Az X-en hozott nyilvánosságra egy bejegyzést a német Bild újságírója, aki az ukrajnai háború eseményeit is nyomon követi, amelyben nem túl hízelgően nyilatkozik a jelenlegi eseményekkel kapcsolatban Velika Novoszilkánál. Elmondása szerint olyan beszámolók jönnek az ostrom alá vett városból, amelyek miatt már azon is elgondolkodik, hogy egyes „ukránbarát” fiókokat esetleg nem az oroszok üzemeltetnek titokban, hogy ezzel is összezavarják az embereket.

Néhány részletet kiemel bejegyzésében:

Az ukrán katonák dühösek a vezérkarra, mivel létrejöhetett egy olyan helyzet a vremivkai hídfő elvesztésével, hogy a város védői tulajdonképpen egy katlanba szorultak.

hogy a város védői tulajdonképpen egy katlanba szorultak. Az ukrán katonák kétségbeesett próbálnak visszavonulni az egyetlen lehetséges útvonalon keresztül, vagyis a Jakri Moli folyón át, de ezt heves tűz alatt tartják az oroszok.

keresztül, vagyis a Jakri Moli folyón át, de ezt heves tűz alatt tartják az oroszok. Az oroszok tulajdonképpen elfoglalták Velika Novoszilka központját, ahol zászlót is bontottak.

A német elemző külön kiemeli a WarMonitor nevű fiókot, amely a háború kezdete óta rendszeresen tesz közzé ukránbarát tartalmakat, jelenleg 617 ezer követője van. A bejegyzésében itt

„heroikus küzdelemről” ír a városban, amellyel visszatartják a támadókat.

Az egymásnak teljesen ellentmondó beszámolók jelzik, hogy nagy a baj a frontvonalnál Kijev szempontjából, valószínűleg a végóráit éli a város. Az oroszok egyöntetűen azt állítják, hogy szinte már teljesen a kezükre került a település, valamint „hatalmas veszteségeket” okoznak a védőknek. A helyzet tehát zavaros Velika Novoszilkában, egyelőre nem lehet tisztán látni a valós események alapján.

