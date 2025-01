Kiakadtak az ukránok: egész egyszerűen lenyomják az F-16-osokat az orosz gépek, képtelenek felvenni a harcot a fenyegetéssel

Bár 2023-ban még felmerült annak lehetősége, hogy az ukrán légierőnek szállítandó, a modernizáció különböző fokain álló amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépek frissebb konfigurációt kaphatnak, ennek megvalósulásáról nem érhető el nyilvános információ.

Vagyis könnyen lehet, hogy a gépek az átadó ország utolsó frissítési megrendelésével kerültek Ukrajna kezére, ezek pedig nagyrészt az 1990-es évek MLU-modernizálását kapták meg. Ekkor integrálták egyébként a JASSM, JDAM, AIM-120D és egyéb fegyverrendszereket is.

A portál ugyanakkor hangsúlyozta: az öregedő F-16-osok még mindig előrelépést jelentenek a MiG-29-es és Szu-27-es vadászbombázókhoz képest, ugyanakkor

technológiailag továbbra is az 1990-es évek gépei, a 2000-es évek egyes fegyvereihez igazítva.

Ezért képtelenek hatékonyan felvenni a harcot az orosz légierővel szemben, különösen a nagyszámú és nagy hatótávolságú Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek jelentenek veszélyt a nyugati vadászgépekre.

A tanulságot levonva, a portál a mihamarabbi MLU 2.0-ás frissítéseket sürgeti, természetesen a háború utáni időszakra vonatkozóan.

Ennek azonban jelentős műszaki, pénzügyi, gyártási, és nem utolsósorban bürokratikus akadályai is lehetnek. A műszaki paraméterek közé tartozik a kifutópályák korszerűsítése, és a technikusok képzése, illetve nélkülözhetetlen a gépvázak felújítása is.

Az ukrán F-16-osok másik kulcsfontosságú és alapvető problémája az elavult AN/APG-66(v2) radar, amely célfelderítési hatótávolság tekintetében teljesen elmarad az orosz Szu-30 és Szu-35 viszonylag modern fedélzeti radarjaitól. Ennek eredményeként egy légiharc esetén

egy orosz repülőgép sokkal gyorsabban képes észlelni egy ukrán F-16-ost és rakétát indítani rá.

Ezért az orosz repülőgépekkel való légi harc lehetőségének biztosításához szükség lenne egy modern AN/APG-83-as radar telepítésére. Ez nem csak a Szu-30/35-ösnek ad majd előnyt a légi harcban, legalábbis a célfelderítés terén, hanem jelentősen javítja a repülőgép földi célok elleni harcképességét is.

Olcsó átmeneti alternatívaként szóba jöhet az AN/APG-68-as radarok beépítése is, egy ilyen átmeneti megoldás nominálisan javítaná az ukrán F-16-osok teljesítményét, de még mindig jelentősen gyengébbek lennének a Szu-35-ösöknél.

Ha nincs radarcsere, a gép képességei még akkor is feljavíthatóak, ha modernebb rakéták integrációját (pl. a JASSM cirkálórakéták legújabb változatai, az AGM-154C) megvalósítják a merevszárnyasokba. Ezek alapvetően – ha korlátozott módon – de most is rendelkezésre állnak az ukrán haderőnél.

Alternatívaként felszerelhető még norvég JSN rakétákkal (ezt eredetileg F-35-ösökre szánták, de az északi ország integrálta a saját F-16-os flottájába), a francia AASM Hammer bombákkal, német IRIS-T levegő-levegő rakétákkal

Hosszú távon azonban szükség lenne még a repülőgép törzsének modernizálására, a hatjómű cseréjére, speciális Have Glass V bevonat felhordására, és a modern elektronikai zavarók beépítésére – ezek jelentős része mára ugyanis az F-16-osok alapfelszereltségévé vált.

Címlapkép forrása: Portfolio