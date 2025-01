Összeroppantották az oroszok a Velika Novoszilka-katlant, bajban vannak az ukrán F-16-osok - Háborús híreink szombaton

Egy friss vizsgálat szerint több európai ország ipari berendezésgyártói az Ukrajna elleni orosz invázió után is folytatták tevékenységüket Oroszországban. A The Insider és a cseh Investigace közös kutatása rávilágított, hogy a cseh, lengyel, svéd és svájci vállalatok termékei katonai felszerelésekben is felhasználásra kerülnek, annak ellenére, hogy az ilyen szállításokat a nyugati szankciók tiltják - írta meg a Deutsche Welle ukrán kiadása.