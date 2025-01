Összeroppantották az oroszok a Velika Novoszilka-katlant, fejvesztett menekülésbe kezdhetett az ukrán haderő

Velika Novoszilka egy különleges erődvárosa volt az ukrán védelemnek: keletről, délről és némileg nyugatról is megerődített állások védték, utánpótlását pedig két irányból, északról (Novij Komar), és nyugatról (Vremivka) lehetett biztosítani.

Oroszország a város ostromakor elsőként sikeresen elvágta a biztonságosabbnak vélt északi útvonalat, majd január közepén teljesen elfoglalta Vremivkát. Az elemzők már ezt követően figyelmeztettek: ebből nagy baj lehet, lévén, a település egyetlen kapcsolatát az ukrán területtel az észak-nyugati mezők jelentették – amit a Mokri Jali folyó szel ketté.

A „kvázi” bekerített településért ettől függetlenül napokig folytak a harcok, majd pénteken már orosz jelenlétet rögzítettek a város központjában.

Ukrainian-Russian war. Day 1066:Situation on Velikaya Novoselovka front: took control over the council town of Velyka Novosilka & new parts of Yeni Sala & Ai Yan districts.Map: [ ] #RussianArmy