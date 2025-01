Korszerű nyugati fegyverekkel, többek között M2A2 Bradley lövészpáncélosokkal szerelték fel, és Németországban képezték ki a 153. gépesített ukrán dandárt – ám az ugyanúgy a 157. és 155. dandár sorsára jutott – számolt be az újabb súlyos kudarcról Jurij Butuszov háborús tudósító.

Jurij Butuszov, ukrán háborús tudósító újabb dandár harcképességi problémáiról számolt be, ezúttal a 153. gépesített egység katonái írták meg neki a történteket.

A 153. dandár – csakúgy mint a hírhedtté vált 155-ös – külföldön, Németországban kapott kiképzést (innen az állomány nagy része haza is tért). A dandárt a kiképzés mellett korszerű nyugati fegyverekkel is felszerelték – többek között amerikai gyártmányú M2A2 Bradley lövészpáncélosokkal is. A fronton azonban a „szervezési és vezetési hibák következtében” sokasodni kezdtek a problémák, és tömeges lemorzsolódás kezdődött.

A dandár ugyanis – Butuszov leírása szerint – nem kapott tapasztalt vezetőket, drónokat, utánpótlás, logisztikához szükséges járműveket. Sőt, a kapott Bradley-k jó részéről is kiderült, hogy használhatatlanok:

pótalkatrészek hiányában századonként alig 2-3 harcképes gyalogsági harcjármű van.

A kiképzés is, a németországi időszakot leszámítva, hiányos maradt.

Most a katonai parancsnokság úgy döntött, hogy a dandárt drónegységgel és kiképzőkkel erősíti meg – de addigra már jelentős veszteségeket szenvedtek.

Több elemző – tanulva a három dandár példáján – már azt firtatja, érdemes lenne a harcokban lemorzsolódott régi dandárok feltöltésére használni a mozgósított katonákat, különben egyre több esetben lesz tapasztalható az új egységek súlyos lemorzsolódása.

