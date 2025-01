Lecsapott az M23, elesett Goma

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének legnagyobb, stratégiai fontossággal bíró Goma városának elfoglalását jelentette be hétfőn az afrikai országban aktív, M23 nevű tuszi lázadószervezet.

Bejelentésükben a lázadók egyúttal nyugalomra intették a lakosságot, és azt állították, urai a helyzetnek.

Helyszíni beszámolók szerint a mintegy kétmilliós városban fegyverropogást lehetett hallani, segélymunkások pedig pánikhangulatról számoltak be a sajtónak.

Már az utóbbi napokban heves összecsapásokat jelentettek Goma környékéről, miután

a lázadók januárban jelentős területeket foglaltak el a térségben, Kongó ásványkincsekben gazdag keleti felében.

A konfliktus akár regionális háború kitörésével is fenyegethet, és miután az összecsapásokban 13 ENSZ-békefenntartó, illetve egyéb külföldi missziókban részt vevő katona is életét vesztette, az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) a tervezetthez képest egy nappal korábban, még vasárnap összeült a helyzet megvitatására. António Guterres ENSZ-főtitkár azonnali tűzszünetet sürgetett.

Ugyancsak vasárnap Patrick Muyaya kongói kormányszóvivő az X-en közzétett videóüzenetében a civilek védelmére szólított fel, aláhúzva, hogy a kormányzat hivatalos álláspontja szerint

az ország háborús helyzetben van.

A harcok miatt az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) felfüggesztette a térségben működtetett segélyprogramjait.

A Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya – ENSZ-szakértőkkel együtt – a szomszédos Ruandát vádolja a felkelők támogatásával, és bár Kigali ezt tagadja, Kinshasa szombaton felmondta szomszédjával a diplomáciai kapcsolatokat.

A Reuters beszámolója szerint a hétfő reggeli órákban is fegyverropogást lehetett hallani Gomában. Egy szemtanú heves lövöldözésekről számolt be Goma központjában. Helyiek a reptér közeléből és a ruandai határról is jelentettek lövöldözéseket.

