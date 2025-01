Lelőttek egy észak-koreai ezredest az ukránok, meglepő dolgokat találtak nála

A beszámoló szerint az észak-korai tisztnél több, jó minőségű fegyvert is találtak. Ezek között volt egy Vepr-12 félautomata sörétes puska is, amelyet vélhetően az ukrán FPV-drónok ellen használt a tiszt.

A hírszerzés mindemellett orosz iratokat, kínai rádiót, gránátokat és egy Ak-12-es gépkarabélyt talált az ezredesnél. A két automata fegyver miatt a jelentés hangsúlyozza, hogy az észak-koreaiak nagyon magas fizikai alkalmassági követelményeire utalhat.

- AK12 with 10 mags- Vepr-12 to counter FPVs - smoke signals- F-1 and RGO grenades- commercial chinese radio pic.twitter.com/LfBne3jdgg